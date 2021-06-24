تألقت الفنانة السورية ​نسرين طافش​ في أحدث صورة لها نشرتها في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، وإعتمدت نسرين بإطلالتها فستاناً أبيض قصيراً، وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها بتسريحة مجعدة، وظهر خلفها باقات من الورود الملونة، وأرفقت الصورة بتعليق كتبت فيه: “الخيال غير موجود.. ‏كل فكرة هي واقـع”.



وكانت نسرين قد كشفت مؤخراً عن مواصفات رجل أحلامها وذلك خلال ردها على اسئلة متابعيها على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي، وقالت :”يكون صادق وواضح وواثق من نفسه وحنون وقلبه طيب، يحب الحياة والعائلة والأطفال ويحترمني ويقدرني ويخاف الله في”.



كما كشفت انها مرتبطة بأهلها وعملها وبأصدقائها والحياة وكل الاشخاص الذين يحبونها، واشارت الى انها امضت عطلتها في المالديف مع صديقاتها وليس مع حبيب مثلما قال البعض.



