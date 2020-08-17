خطفت الفنانة السورية نسرين طافش الأنظار بعد مشاركتها جمهورها بإطلالة جريئة جديدة أرفقتها بمقولة عن الامل.

فقد نشرت نسرين طافش صورا جديدة لها عبر حسابها على انستغرام أطلت فيها بإطلالة لفتت الأنظار، وكتب مقولة للمسرحي السوري سعد الله ونوس يقول فيها: “إننا محكومون بالأمل. وما يحدث اليوم لا يمكن أن يكون نهاية التاريخ”.

ارتدت نسرين “بادي” أبيض قصير كشف عن بطنها، مع بنطال جنيز تاركة شعرها ينسدل على كتفها.

يشار إلى أن نسرين طافش بدأت مؤخرا تصوير مسلسل “الوجه الآخر وهو من بطولتها الى جانت ماجد المصرى، وندى موسى، وهبة الأباصيري، ومادلين طبر، وعماد رشاد، وكارولين عزمي، ومهند حسني، قصة ماجد المصري، تأليف فداء الشندويلي وإخراج سميح النقاش، وإنتاج سنرجي.