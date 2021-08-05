خطفت الفنانة السورية نسرين طافش الانظار بعد نشرها صورا جديدة لها في أحدث ظهور لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهرت نسرين طافش، في الصورة التي نشرتها عبر حسابها على انستغرام، بجمالها الطبيعي، حيث أطلت بلوك بسيط وارتدت فستان قصير باللون الرمادي، وعليه رسومات أبطال ديزني الشهيرة.

وعلقت على الصورة كاتبة: “حين لا تحب المكان استبدله حين يؤذيك الأشخاص غادرهم حين تملّ ابتكر فكرة جديدة حين تحبط أقرأ بشغف المهم في الحياة ألا تقف متفرجًا”.

وكانت نسرين طافش قد أطلت قبل ذلك عبر صورة جمعتها مع نجل شقيقتها “حسونة”، والذي وصفته بـ”العملاق”، أثناء زيارتها لعائلتها بهولندا.

وعلقت على الصورة كاتبة: “بتتذكروا حسونة ابن أختي عملاق العيلة.. كبر وصار شيخ الشباب.. ولسه عم يطول حبيبي.. الله يسعدك ويحميك يا شهم يا محب يا ألذ وأهضم شاب.”