وقعت الفنانة نسرين طافش ضحية، في برنامج “رامز عقله طار” الذي يقدمه رامز جلال عبر شاشة “أم بي سي”، حيث أبدى رامز استغرابه من شهرة نسرين ونجوميتها رغم أنها لم تقدم إلا فيلما واحدا وثلاثة مسلسلات. وقال الفنان رامز جلال خلال مقدمة الحلقة إنه استدرجها لتعرف معنى المعاناة والشقاء. وأضاف جلال عن نسرين طافش: “ظهرت لنا فجأة لقينا ليها مسلسلات على تترات، انتي مين ومين حدفك علينا أحكلنا رحلة كفاحك، هو كل واحدة بيضة وحلوة هتيجي تضايقنا”.

وواصل سخريته: “هي الشغلانة ملهاش كبير ولا أيه على العموم النهاردة هتبدأ رحلة كفاحك، معانا ومعاكم النجمة اللي كان لسة بدري عليها بس أحنا هنطلع عنيها، نسرين طافش”. كما تحدث: “معانا نسرين طافش النجمة اللى كان لسه بدري عليها اللى هنمدها على رجليها”. وتابع جلال: “الاسم نسرين طافش.. بدأت مطربة ولما لقت العُرب تعبانة قالت اتجه للتمثيل اشوف حالى هناك، كام خطوبة علي مجموعة من الجوازات، وأضاف: دى عايشة فى دور جينفير لوبيز، المرأة الكيرفى”. كما قال ساخرا أثناء اقتراب رجل الألعاب النارية منها: “متقربوش بالنار السيلكون يسيح .. السيلكون في أمان يا نسرين”.

وانسحبت نسرين طافش من لعبة “بينت بول” عندما أصابها رامز جلال بعدة طلقات تألمت منها وطلبت عدم استكمال اللعبة قائلة: “مش بحب الالعاب دى”. وعلق رامز جلال: “مفيش حاجة عجبتك.. متقلقيش لسه فيه حاجات جاية هتعجبك”. وأصيبت نسرين طافش بنوبة رعب في دخول كبسولة الهوب دروب، وظلت تصرخ طوال محاولات رامز جلال استفزازها بالروائح الكريهة ورش المياه وطفاية الحريق وانهارت بالبكاء. بعدها قام رامز جلال بدفها رغمًا عنها من الكبسولة إلى حوض السباحة، وظلت تبكي فور خروجها من المياه ولم تتوقف عن البكاء حتى بعد كشف رامز عن هويته الحقيقية.

ويقع فى فخ رامز هذا العام عدد كبير من نجوم الفن والرياضة والإعلام منهم، دينا الشربينى، أحمد سعد، معتصم النهار، محمد هنيدى، حمو بيكا، كنده علوش، ملك قورة، رمضان صبحى، ريم مصطفى، سمية الخشاب، ويزو، جميلة عوض، أمينة، إسلام إبراهيم، نسرين طافش، كريم عفيفى، محمد عبد الرحمن، رحاب الجمل، مروان محسن، حمادة هلال، أحمد مالك، محمود عبد الرحيم “جنش”، محمد مجدى أفشة، والعديد من النجوم الآخرين.





