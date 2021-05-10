نشرت الفنانة ” نسرين طافش ” مجموعة من مقاطع الفيديو عبر حسابها على إنستجرام لأحد المنازل في فلسطين والتي تعود ملكيته إلى جدها ” محمد طافش ” .

وأشارت نسرين طافش في تعليقها على الفيديو إلى أنه كان قد تم تهجير جدها وجدتها ووالدها وهو في عمر 7 سنين من هذا المنزل على يد قوات الاحتلال الاسرائيلي وتم تحويله إلى فندق ومقهى بالوقت الحالي .

فكتبت : ” الفيديو هاد لبيت جدي محمد طافش وستي زينب حديد وبيت بابا يوسف طافش بمدينة صفد اللي تم تهجير و هو عمره سبع سنين وتهجير ـهلو منو اخدو بغير حق و تم تحويله لأوتيل ومقهى .. حتى مقتنيات البيت الأثرية عارضينها بالحيطان .. شجرة الزيتون بنص الدار بتشهد مين أصحاب البيت الحقيقيين ” .

وتابعت معربة عن حزنها لما تشهده فلسطين من أحداث هذه الأيام خاصة منطقة الشيخ جراح التي تتعرض لإجلاء أهاليها من منازلهم قائلة : ” الفيديو أبكاني بكاء مرير لنو التاريخ اليوم عم بيكرر نفسو أمام صمت العالم و بكرة آلام الناس بتنتسى والبيوت بتصير أوتيلات وكافتيريات والحياة طبيعية وكأن شيئا لم يكن ” .

وأضافت نسرين : ” لست من أنصار الصراعات والحروب لأنها لا تؤدي الا الى الهاوية .. ثقافة العنف ما بتولد إلا العنف ، ثقافة الكراهية ما بتولد إلا الكراهية لكن الظلم إحساس بشع .. لطالما كنت مع المحبة مع السلام مع الأمل إنو أهل هالأرض الي فيها حاليا ينعمون بالسلام و الآمان ” .

واختتمت الفنانة نسرين طافش حديثها بالقول : ” الله يرفع الظلم عنهم ويرجع الحق لأصحابه .. يا ريت كنت بقدر أعمل أكتر من هيك لأساعد أهلنا ب حي الشيخ جراح بالقدس الطهور قلب العرب جميعًا .. شكرا عم أيمن على الفيديو .. انقذوا حي الشيخ جراح ” .