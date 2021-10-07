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شاركت الفنانة السورية نسرين طافش متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو جديد استعرضت فيه جمالها اثناء اسمتاعها بوقتها على احد الشواطيء في جزر السيشيل .

وبدت نسرين بفستان قصير، وتظهر وهي تجري شاطىء البحر، مستعرضة رشاقتها وخفة قوامها أمام الطبيعة الخلابة من سماء صافية ورمال ناعمه وبحر أزرق وجبال خضراء.

وعلقت نسرين عبر منشورها قائلة: ” قد تكون نجمة المساء يضيء عليك.. قد يكون عند حلول الظلام سيكون قلبك بخير.. أنت تمشي في طريق وحيد.. كم أنت بعيد عن المنزل.. صدق وستجد طريقك “.

وأكملت حديثها: ” الوعد يعيش في داخلك الآن قد يكون نداء الظل سوف تطير بعيدًا.. قد تكون رحلتك لتضيء النهارعندما يغلب الليل قد تشرق لتجد الشمس “.



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