نشرت الممثلة السورية ​نسرين طافش​ صورة لها داخل سيارتها الفاخرة على حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي وهو ما أثار ضجة الأمر الذي أثار ضجة كبيرة وغضب بعض المتابعين.

وظهرت نسرين طافش داخل سيارتها مع هرّتها وكتبت عليها تعليقا قالت فيه: “عندما تفكر وتتحدث عن ما تريد؟ ولماذا تريده؟ فأنت تبقى في حالة شعورية أكثر عمومية وهذا الوضع هو المفتاح لتحقق نواياك وأحلامك، ركز طاقتك وتفكيرك على ماتريد”.

وشهدت التعليقات على صورة الفنانة السورية بعض الانتقادات لها بسبب تقليدها للممثلة المصرية ياسمين صبري التي اعتادت مؤخراً الظهور داخل سيارتها الفاخرة.

وظهرت نسرين طافش في صورتها داخل سيارة فيراري طراز GTB 488 كوبيه يصل سعرها إلى 999.800 درهم إماراتي أي ما يوازي تقريبا 272.239 دولار أمريكي.



