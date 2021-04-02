فاجأت الفنانة السورية نسرين طافش جمهورها بإعلانها عن فسخ خطوبتها بسبب عدم وجود توافق روحي وفكري، حسب تعبيرها.

وتحدثت نسرين طافش في لقائها مع الإعلامية إنجي على في برنامج “أسرار النجوم” عبر إذاعة وقناة “نجوم F.M”، موضحة أن خطبتها لم تكتمل لأنه لم يكن هناك توافق روحي وفكري مثلما كانت تتخيل وتتوقع في البداية.

وأضافت مؤكدة أنها تحلم بالأمومة، وكان الشخص الذي ارتبطت به محترم، لكن لابد أن يكون هناك التقاء روحي وفكري بينهما.

واردفت “كنت جادة في المشروع ده ومن قلبي وهو انسان محترم طبعا بس لازم يكون في كيمياء ايضا والتقاء فكري وروحي وما الى ذلك “.

وكانت نسرين طافش أعلنت في نهاية 2020 أنها مرتبطة عاطفيا وتستعد للزواج بداية عام 2021، ثم لم تتحدث مرة أخرى عن الموضوع إلى أن أكدت خبر فسخ خطبتها.

وكانت نسرين طافش قد أعنت منذ أشهر عن خطوبتها من شخصية خارج الوسط الفني والسياسي والرياض وذلك بعد تداول شائعة عن ارتباطها برجل أعمال كويتي وزواجها منه في السر.

يشار إلى أن نسرين طافش تنشغل حاليا بتصوير مسلسل “المداح” الذي من المقرر عرضه رمضان 2021.