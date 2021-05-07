عبرت الفنانة السورية نسرين طافش عن سعادتها بتصدر اسمها التريند على مواقع التواصل الاجتماعي بعد عرض حلقتها في برنامج المقالب “ارمز علقه طار” الذي يقدمه الفنان المصري رامز جلال.

وشرت نسرين طافش صورة تظهر تصدرها التريند وذلك عبر حسابها على تويتر، وعلقت قائلة: “الرعب الي عشتو ما راح عالفاضي.. شكرا لتفاعلكم ومحبتكم و عالترند.. والله يسامحك يا رامز”.

وكانت الفنانة نسرين طافش قد وقعت ضحية، في برنامج “رامز عقله طار” الذي يقدمه رامز جلال عبر شاشة “أم بي سي”، حيث أبدى رامز استغرابه من شهرة نسرين ونجوميتها رغم أنها لم تقدم إلا فيلما واحدا وثلاثة مسلسلات. وقال الفنان رامز جلال خلال مقدمة الحلقة إنه استدرجها لتعرف معنى المعاناة والشقاء. وأضاف جلال عن نسرين طافش: “ظهرت لنا فجأة لقينا ليها مسلسلات على تترات، انتي مين ومين حدفك علينا أحكلنا رحلة كفاحك، هو كل واحدة بيضة وحلوة هتيجي تضايقنا”.

وأصيبت نسرين طافش بنوبة رعب في دخول كبسولة الهوب دروب، وظلت تصرخ طوال محاولات رامز جلال استفزازها بالروائح الكريهة ورش المياه وطفاية الحريق وانهارت بالبكاء. بعدها قام رامز جلال بدفها رغمًا عنها من الكبسولة إلى حوض السباحة، وظلت تبكي فور خروجها من المياه ولم تتوقف عن البكاء حتى بعد كشف رامز عن هويته الحقيقية.