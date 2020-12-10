على نهج الفنانة اللبنانية ” هيفاء وهبي ” أعلنت الفنانة السورية ” نسرين طافش ” عن رفضها الخضوع للتطعيم بلقاح فيروس كورونا حاصة بعد الإعلان عن وفاة أشخاص بعد تطعيمهم باللقاح .

كما أشارت إلى أنه حتى الآن لا يوجد دليل موثوق للتأكيد من شفاء المرضى بلقاح كورونا مؤكدة على أن البشر ليسوا فئران تجارب تتم التجربة عليهم .

فكتبت نسرين طافش في مجموعة من التغريدات لها عبر حسابها على موقع ” تويتر ” : ” وفاة ستة أشخاص تم تطعيمهم بلقاح الكورونا وللتعتيم على الموضوع قال أربعة منهم أخذوا لقاح وهمي .. مزح هل أصبحنا فئران تجارب ؟ ” .

وتابعت : ” ‏أنا أؤمن بالعلم المبني على الأبحاث .. طالما لا يوجد دليل موثوق وبينة موثوقة شفناها وبما انو أي لقاح يحتاج سنوات وليس أشهر للتأكد من أنه آمن فالموضوع غير مضمون النتائج ويحتمل التريث والتفكير على الأقل إن لم نقل الرفض التام .. أنا مش كمالة عدد ولا فأر تجارب ” .

وأضافت : ” ‏بتمنى من الأطباء المتحمسين للقاح الكورونا والمسوقين له والمتعصبين له يقدمولنا بحث تفصيلي عن مكونات اللقاح ويشرحولنا بالأدلة والبراهين العلمية لأنو الموضوع بات مشبوه جدا وعليه ألف علامة استفهام .. أما لو بقى الدليل ( قالولو ) فالله يحمي الناس اللى أخدوا اللقاح ” .

واختتمت نسرين طافش حديثها قائلة : ” ناقشت مؤخرا أطباء متأكدين من أمان تطعيم كورونا ومتعصبين له والدليل تبعهون ( قالولو ) حتى هم ما شافوا الأبحاث أو أشرفوا على هذه الأبحاث ليكونوا متأكدين تماما .. البحث ليس مقال أو تصريح .. ناقشت أطباء غير متأكدين من أمان التطعيم لأنهم لا يؤمنون بال ( قالولو ) .. الدليل قالولو ” .