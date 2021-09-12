انتقدت الاعلامية اللبنانية نسرين ظواهرة الديو الاخير لمواطنتها الفنانة مايا دياب مع الفنان المصري محمود الليثي معتبرة انها حاولت فيه تقليد الديو الناجح الذي جمع الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي والفنان المصري أكرم حسني.

وقالت نسرين ظواهرة عن اخر اعمال مايا دياب: “كثرة الاصدارات مثل قلتها يعني بالناقص عمل بس على الشرط العمل اللي ينزل يعلم عند الناس وبرأيي الشخصي لازم تعيدي حسابات اصداراتك الاخيرة”.

وسخرت من الديو الاخير لمايا دياب قائلة “اما ديو حاطالي روح مع الليفة فحدث ولا حرج كان سقطة كبيرة وفوق الطين بلة اعتبر تقليد لديو هيفاء وهبي لو كنت اللي كانت هيت الصيف بدون منازع”.

وتابعت “يمكن انت مش قصدك تقلدي بس كان فيك تكون اذكى وتأجلي هذا الديو المصري لغير فترة حتى بس لا تتهمي بالتقليد”.