أعلنت الفنانة المصرية نشوى مصطفى إصابتها بفيروس كورونا المستجد وطالبت كل من خالطها اتخاذ الإجراءات الاحترازية وإجراء التحاليل والفحوصات الطبية اللازمة.

وكتبت نشوى مصطفى عبر حسابها على الفيسبوك:” ادعولى عملت أشعة مقطعية على الرئة والنتيجة لسه طالعة وللأسف كورونا أي حد اتقابلنا خلال الفترة اللي فاتت أرجوكم يعمل تحليل لو سمحتم الموضوع مش سهل ماتستهونوش خللو بالكم الكورونا رجعت بشدة — ألم رهيب ربنا ما يكتبه على عدو ولا حبيب ربنا يحافظ عليكم يارب ادعولى”.

الجدر ذكره ان نشوى مصطفى عرض لها مؤخرا على شاشة dmc برنامج “أمي ولا مراتي”، اضافة الى مسرحية “عطل فني” بطولة أكرم حسني وهشام ماجد وشيكو وأيتن عامر، ونشوى مصطفى، وإسماعيل فرغلي، وأتاكا، من تأليف وأشعار أمير طعيمة، وشارك في الكتابة أحمد شاكر، وموسيقى أحمد وحيد كينج وإخراج أوتاكا.