انتقدت الفنانة المصرية نشوى مصطفى زميلتها الممثلة والمذيعة ميار الببلاوي، بسبب تصويرها أحد الأعمال الدرامية المقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل، وذلك بعد أن هاجمت الأخيرة أهل الفن العام الماضي لانشغالهم في تصوير المسلسلات في شهر رمضان باعتباره من “اللهو”.

وكتبت الفنانة نشوى مصطفى عبر حسابها على فيسبوك قائلة: “السنة اللي فاتت في نفس التوقيت زميلة عزيزة محجبة قالت نصًا أي ممثل بيشتغل في رمضان حرام عليكم سيبو لنا رمضان نتعبد فيه واستعدت الناس على زمايلها اللي بيمثلوا مسلسلات رمضان وزعلت مني لما دخلت عاتبتها، الدهشة إنها السنة دي مشتركة في مسلسل بتمثله دلوقتي حيتذاع في رمضان، ربنا يوفقها”.

يُشار إلى أنه في شهر أبريل من عام 2020 دخلت نشوى في معركة كلامية مع ميار، بعد توجيه الأخيرة انتقادات لاذعة للوسط الفني تعليقًا على صورة الراقصة دينا التي صرحت بأن تصويرها للأعمال الدرامية في رمضان فى ظل جائحة كورونا أمر اضطراري.

وكتبت الفنانة ميار الببلاوي، “متهكمة على الفنانين”، على السوشيال ميديا: “بجد مقدرين تضحياتكم الفظيعة في سبيل شهر ربنا، شهر الرحمة والمغفرة والصلاة والصوم والذكر، إنكوا مصممين تضيعوه علينا.. كأن رمضانكم غير رمضانا استغفر الله”.

واستطردت: “كأن رمضان مش هيبقى رمضان من غير المسلسلات والمسابقات واللهو اللي أغضب ربنا علينا، العمرة اتمنعت والأذان والمساجد اتقفلت رحمة ربنا اللي محتاجينها دلوقتي اللجوء ليه مش لمسلسلاتكم حتى لو صحابي هيزعلوا مني بس ربنا بيقولكوا سيبوا رمضان لأهل رمضان اتقوا الله علشان يجعل لنا مخرج ويرفع الوباء والبلاء مين معايا يا جماعة”.

كلمات ميار الببلاوي، استفزت نشوى مصطفى، التي كتبت عبر حسابها على فيسبوك قائلة: “هي مش ميار كانت بتمثل وأعتقد في رمضان وما أعلنتش اعتزالها يعني ولا حاجة… عيب خليكي عاقلة وبالغة، وكمان مش حرام تغتابي زميلة وحاطة صورتها، وبعدين الممثلين يضيعوا عليكي رمضان ليه؟.. يا ستي اجتهدي في عباداتك وقاومي زمايلك الشياطين، والله عيب تستعدي الناس على زمايلك ده إنت أكلتي معاهم عيش وملح”.