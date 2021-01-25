أثارت الإعلامية اللبنانية المثيرة للجدل نضال الأحمدية مؤخرًا، ضجة كبيرة بسبب حديثها عن اللاجئين السوريين بطريقة وصفت بـ”العنصرية وغير الأخلاقية”.

وتعرضت الأحمدية للانتقاد وهجوم كبير بسبب ذلك الحديث. وفي السياق، وجه متابع تعليقًا لها قال فيه: “وينها أصالة عنك تيجي تأدبك من اول وجديد”، لتبادر الأحمدية بالرد سريعًا “عم تاخد شمة”، في إشارة منها إلى قضية الكوكايين التي ورد اسم الفنانة السورية أصالة نصري فيها منذ مدة.

وتفاعل الجمهور مع تعليقات الأحمدية، وانتقدوا مهاجمتها الفنانة السورية أصالة نصري بهذه الطريقة، بالرغم من عدم تدخل الأخيرة في موضوع الفيديو الأخير للأحمدية، وعدم تعليقها على الأمر.

وكانت نضال الأحمدية قد نشرت فيديو تحدثت فيه عن رفضها تناول الطعام من المطاعم، بعد استحواذ اللاجئين السوريين على وظائف في هذا المجال، ومنها خدمة التوصيل المنزلي، وقالت في الفيديو، إن اللبناني معروف في نظافته، لكنها لا تعلم شيء عن اللاجئ السوري مستخدمة كلمة “بقرف منهم”.



وتفاعل رواد السوشال ميديا مع هذا الفيديو بشكل واسع، معبرين عن رفضهم لكلام الأحمدية وعنصريتها المقززة على حد وصفهم، ومن بين التعليقات الجديدة حول تصرف الأحمدية: “#نضال_الأحمدية ليست أكثر من لطخة عار على #لبنان.. فعنصريتها البشعة ليست أكثر من عقدة نقص ومرض يحتاج علاجاً أكثر مما يحتاج رداً”.