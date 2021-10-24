حلت الإعلامية اللبنانية ” نضال الأحمدية ” ضيفة في لقاء تليفزيوني على قناة صوت بيروت انترناشونال والتي كشفت من خلاله عن قصة حب جمعت الفنان المصري ” أحمد عز ” بممثلة ونجمة لبنانية شهيرة دون الكشف عن هويتها .

فقالت نضال الأحمدية أن أحمد عز كان قد ارتبط بممثلة لبنانية رائعة الجمال على حد وصفها وهي من أهم الممثلات لمدة 6 سنوات ويوم خطبتها أغلق هاتفه ولم يحضر إلى بيروت وتهرب من الخطبة .

وعن دعمها ومساندتها للفنانة ” زينة ” في أزمتها مع الفنان أحمد عز أكدت نضال الأحمدية على أنها لا تعرف زينة بشكل شخصي ولم يتقابلا من قبل ولكن دفاعها عنها يأتي لما فعله عز معها .

وعلقت على ذلك قائلة : ” أقسم بالله ما بعرف زينة .. انتو ليه بتفتكرو إنو لما حدا بتحمسلو وبوقف معه وببكي عليه وبساندو بيكون صديقي مين قال هيدا ” .