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نضال الاحمدية تهاجم ديما صادق دفاعا عن حسن نصرالله!

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نضال الاحمدية وديما صادق

نضال الاحمدية وديما صادق

انتقدت الاعلامية اللبنانية ديما صادق الكلمة الاخيرة للامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله والتي القاها امس الاثنين بمناسبة يوم “الشهيد”.

وقالت ديما صادق في تغريدة عبر حسابها على تويتر تعليقا على الكلمة: “الناس عل ارض عاملة ثورة جياع … و في مين لاقي اللحظة مناسبة نحكي عن اليمن و صمود إيران …”.

هذا وقد ردت الاعلامية نضال الاحمدية على تغريدة ديما صادق قائلة: “ديما أنتِ حاقدة عزيزتي والحقد يُعمي ويضيّق الآفاق.. مهمتك أوسع وأكبر من ردود فعل انتقامية! كان أحرى بكِ متابعة خطاب نصرالله وتحليلة أو قراءة مفصلة عن حرب الـ 5g التي تشنها أميركا على الصين وبعد..”.

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