وجه الفنان ” نضال الشافعي ” رسالة إلى جمهوره ومحبيه طالبهم فيها بالدعاء له بالشفاء على خلفية الوعكة الصحية التي تعرض لها مؤخرا بعد إصابته بإنفجار جزء من القولون والذي تم استئصاله إثر مروره بحالة نفسية سيئة .

وكشف نضال الشافعي عن خضوعه لعملية جراحية أخرى يوم الثلاثاء المقبل .. فكتب في منشور له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : ” من فضل الله على أن رزقنى بأحباء مثلكم دعوا لى فى العملية السابقة ” .

وتابع الفنان نضال الشافعي : “وفى انتظار دعواتكم حيث أجرى العملية الثانية يوم الثلاثاء إن شاء الله .. اللهم اشفنى واشف كل مريض شفاء لا يغادر سقما شفاء عاجل غير آجل ” .