ظهرت شبيهة الفنانة غادة عبد الرازق معها، في كواليس مسلسلها الرمضاني الأخير تلت التلاتة، وهما تلتقطان الصور ومقاطع الفيديو معًا، لتخطف الأنظار بالملامح المتقاربة بينهما.

شبيهة غادة عبدالرازق

شبيهة غادة عبد الرازق التي ظهرت معها في كواليس مسلسل تلت التلاتة، هي خبيرة التجميل نهال العليمي التي تحمل جانبا كبيرا من الشبه بينها وبين الفنانة المصرية.

غادة عبدالرازف وشبيهتها نهال العليمي

نهال العليمي شاركت فيديو ظهورها في كواليس تلت التلاتة مع غادة عبد الرازق عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي، موجهة الشكر لفريق العمل الذي وقف وراء تطابق الملامح في المسلسل.

خبيرة التجميل نهال العليمي

وجاء اختيار نهال العليمي كدوبليرة لغادة عبد الرازق، بسبب قرب الشبه الكبير بينهما، حيث إن هذه ليست المرة الأولى التي يؤكد الجمهور فيها على الشبه بينهما، ولكنها لم تستكمل التصوير لظروف خاصة وظهرت فقط في مشهدين من المسلسل.

وقالت نهال العليمي عن تعاونها مع غادة عبد الرازق: “شفتو بقا المفاچأة الحلوة دي الفنانة الرائعة غادة عبد الرازق شخصيا بجد الطيبة والذوق والتواضع والشياكة في التعامل كله فيها وحياة ولادي مش مجرد كلام من أجمل الشخصيات المشهورة اللي تعاملت معاهم وأحلى حاجة حصلت لي إني اتعرفت عليها قبل ما أموت”.

تفاعل الجمهور مع صور وفيديوهات شبيهة غادة عبد الرازق وكتب البعض معلقا: “يا لهوي اتجمعوا التوينز العنوان هنا طلع الاختلافات؟ الإجابة: مش لاقي”، “صعبتوها علينا أنا مش عارفة مين فيكو غادة ومين نيهال أنتوا توأم”.

مسلسل “تلت التلاتة”

ومسلسل تلت التلاتة مكون من 15 حلقة، وشارك في بطولته غادة عبدالرزاق، مي سليم، محمد القس، ليلى زاهر، مصطفى درويش، أحمد مجدي، من تأليف هبة الحسيني إخراج حسن صالح.

ودارت أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي، وظهرت غادة بـ 3 شخصيات خلال الأحداث، وهن صاحبة شركة عقارات وكاتبة روائية وفاشون ديزاينر، ويجسد محمد القس دور زوجها ويشاركها في إدارة شركة العقارات، بينما تقدم ليلى زاهر شخصية طالبة جامعية تدرس إدارة الأعمال وتجسد دور ابنتها.

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