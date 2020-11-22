أصدرت نقابة المهن التمثيلية في مصر بيانا رسميا منذ قليل حول أزمة الفنان ” محمد رمضان ” التي أثيرت خلال الساعات القليلة الماضية بعد تداول عدد من الصور له على مواقع التواصل الاجتماعي برفقة عدد من الشخصيات الإسرائيلية المعروفة وهم : الممثل الإسرائيلي ” إيلاد تسلا ” والمطرب ” عومير آدام ” ولاعب كرة القدم ” ضياء سبع ” .

وهو الأمر الذي أثار الكثير من الجدل والانتقادات ضد محمد رمضان وأعرب الكثير من المتابعين عن استيائهم من هذا التصرف .

وجاء في البيان : ” تابع مجلس النقابة في الساعات الأخيرة بكل اهتمام ومسئولية نابعة من موقف وطني وقومي يمثل جموع الفنانين والمبدعين المصريين ما حدث من تصرف فردي لأحد أعضاء النقابة في إحدى التجمعات الفنية بمدينة عربية شقيقة وإلتقاطه الصور مع فنانين ينتمون للكيان الغاصب ” .

وتابع : ” مجلس نقابة المهن التمثلية إذ يتناول تفاصيل هذه الواقعة المثيرة للجدل ليؤكد أولا الدعم التام والكامل لحقوق الشعب الفلسطينى الشقيق والتزام النقابة بالموقف الجمعي للفنانين المصريين وتمسكها الدائم بمواقف وقرارات اتحادات النقابات الفنية المصرية والعربية تجاه مثل هذه التصرفات ” .

وأضاف : ” المجلس في موقفه هذا يدرك تماما الفرق بين المعاهدات الرسمية التى تلتزم بها الحكومات العربية والموقف الشعبي والثقافى والفنى من قضية التطبيع .. علما بأن مجلس النقابة يحتفظ في اتخاذ ما يراه مناسبا من إجراءات وقرارات في ضوء اللوائح الداخلية والقوانين المنظمة لعمل النقابة ” .

واختتم البيان : ” وقد دعونا إلى اجتماع طارئ مع اتحاد النقابات الفنية غدا الاثنين الموافق 23/11/2020 في تمام الساعة الخامسة مساء لاتخاذ القرارات الحاسمة في هذا الشأن ” .