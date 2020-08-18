قرر مجلس نقابة المهن الموسيقية في إجتماع له يوم أمس الإثنين إحالة المطرب ” أحمد سعد ” إلى التحقيق وذلك لطرحه أغنية مع المطرب ” حسن شاكوش ” الغير مصرح له بالعمل وفقا لقرار النقابة .

كما قرر المجلس إقامة دعوى قضائية ضد حسن شاكوش لمزاولته المهنة بدون تصريح .

وجاء في البيان الصادر عن مجلس النقابة أيضا مخاطبة كل شركات الإنتاج الفني المرئي والمسموع بضرورة عدم التعامل مع الغير مصرح لهم بمزاولة المهنة وسوف تتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد أي جهة تخالف ذلك خرقا لقواعد القانون والنظام العام .

يذكر أن أحمد سعد كان قد تعاون مع حسن شاكوش مؤخرا في طرح أغنية ” 100 حساب ” التي جمعتهما على الرغم من رفض نقابة المهن الموسيقية لذلك .

ومن جانبه خرج الفنان أحمد سعد بتصريحات له في تعليقه على هذا القرار قال فيها إنه يحترم النقابة ويحيى نقيب المهن الموسيقية الذي جعل النقابة داخل حياة كل مطرب وقرب بين المطربين ونقاباتهم .

وأكد على أن التنازلات الخاصة بالأغنية موثقة منذ عامين قبل أزمة مطربي المهرجانات تم تسجيلها بالفعل وأن الأغنية تم تسجيلها منذ فترة وسوف يخاطب النقابة بشكل قانوني حول ملابسات الأمر .