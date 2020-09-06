أقيم مساء يوم أمس السبت إجتماعا لمجلس نقابة المهن الموسيقية في مصر برئاسة النقيب الفنان ” هاني شاكر ” والذي أسفر عنه قرارا بمنع التعامل نهائيا مع كلا من المطربين ” عمر كمال ” و ” حسن شاكوش ” .

وذلك على خلفية إقامتهما لحفلات غنائية في تونس خلال الساعات الماضية في تحدي لقرارات النقابة وهو ما دعاها إلى إتخاذ هذا القرار لغلق هذا الملف نهائيا وخاصة بعدما رأت أن المطربين ليس لديهما النية في إصلاح مسارهما الغنائي .

وعلق على هذا القرار الفنان هاني شاكر في تصريحات له بمداخلة هاتفية مع الإعلامي ” وائل الإبراشي ” في برنامجه قائلا : ” الواجهة الفنية في مصر لازم تكون واجهة محترمة .. حسن شاكوش وعمر كمال ماشيين من دماغهم وبيضربوا بكل القوانين عرض الحائط ” .

ووصف هاني شاكر الحفل الغنائي الذي أحياه الثنائي حسن شاكوش وعمر كمال في تونس بأنه حفل في ” كباريه ” وليس حفلا على مسرح كبير يضم عددا كبيرا من الجمهور مشيرا إلى أن نوعية هذه الأغاني وهذا الفن أخطر من المخدرات ولا تليق بفن مصر .

كما أكد على أن النقابة لا تملك أن تمنع تصرف تونس في أمورها الداخلية منوها إلى أن من حقهم إقامة الحفلات .. وتابع : ” من حق الشعب التونسي أن يقيم الحفلات ” .

وطلب هاني شاكر من جميع الجهات التنفيذية مساندة النقابة في قراراتها خاصة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الذي لم يتخذ أي موقف للدفاع عن النقابة إلى الآن .