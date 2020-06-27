قد يظن البعض أن حياة الفنانين العرب مريحة لكنها ليست كذلك علي الإطلاق ، فلم يعيشوا حياةً سهلة حتي وصلوا الى الشهرة والنجومية، بل تعبوا واجتهدوا وتحدّروا من عائلات متواضعة، حتى أنهم قبل الدخول إلي عالم الفن عملوا في مهن عادية ربما تصدم البعض منكم ، حيث أنها لم تتقدم لهم على طبق من ذهب بل خاضوا الكثير من المصاعب ليتمكنوا في النهاية من الوصول اليها.

ولعل أبرز هؤلاء الفنانين النجم الكبير “كاظم الساهر ” التى لم تكن حياته سهلة، حيث عمل قبل الشهرة في بيع المثلجات- آيس كريم- قبل أن يتخرج من معهد المعلمين ليعمل بعدها مدرساً في مادة التربية الفنية، وينتقل بعدها الى عالم الفن؛ وأيضاً النجم اللبناني “وائل كفوري” الذي عمل في صالون رجالي للحلاقة وهو في عمر الـ16، وكان قد بدأ يخطط لإفتتاح صالون وامتهان مهنة التزيين، لكنه نال الميدالية الذهبية في استديو الفن وأصبح من أشهر نجوم العالم العربي على الإطلاق .

والفيديو التالي سوف يعرض لكم بالتفصيل مهن بعض الفنانين والفنانات قبل الشهرة والأضواء والدخول إلي عالم الفن .