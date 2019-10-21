” نكتة” تشعل الحرب بين نجيب ساويرس ونيكول سابا ورامي عياش

تسببت مزحة أطلقها رجل الأعمال نجيب ساويرس عبر حسابه الرسمي على تويتر، والتي قال فيها: “قاعد بتفرج على مظاهرات لبنان أول ما مراتي دخلت حولت على حرب اليمن”، في غضب الكثير من الفنانين اللبنانيين.

حيث عبّرت الفنانة نيكول سابا، عن غضبها من التغريدة قائلة: “والله افتكر لما بلدك قامت فيها مظاهرة ما حدش فينا نكّت عليها!! والغريب انو حضرتك حتى تتبنّى هاي النكتة يعني مستخفّ بإحساس شعبها يلي ما بتخايل هلّق وقت إنك تنكّت معو”.



إلا أن ساويرس لم يقف صامتاً أمام هجوم نيكول عليه، وقام بالرد عليها والدفاع عن نفسه قائلًا :”إحنا المصريين بنكت على نفسنا طول الوقت ودى شهرتنا إحنا أخف دم شعب على الإطلاق وبنضحك على مشاكلنا وحكومتنا وبنحب الناس الرايقةً اللى بتضحك على طول، أما العالم المتضايقة أنا لأ مليش في دول، والضحك مش معناه إن أنا مش مع معاناة لبنان واليمن وسوريا وحضرتك متاخديش بنط على حسابي”.

إلا ان رد ساويرس لم يعجب الفنان اللبناني رامي عياش، الذي غنى أغنية الناس الرايقة التي استخدم كلماتها ساويرس في الرد على نيكول، وقال له: “نكتتك سخيفة ما بتضحك”.