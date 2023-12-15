بدأ الفنان رامز جلال التحضيرات الأولية لبرنامج مقالب جديد ليشارك به في المارثون الرمضاني المقبل 2024.

وكشف صديق مقرب من رامز جلال، أنه التقى مؤخراً بالمنتج الفني عبد أبو الفتوح وفريق إخراج البرنامج لمناقشة بعض الأفكار المطروحة عليه، لأختيار فكرة منها وتنفيذها خلال الفترة القليلة المقبلة.

برنامج رامز جلال

وأوضح المصدر أنه من المفترض أن يستقر رامز جلال على فكرة البرنامج خلال الأيام القليلة المقبلة، على أن يبدأ التحضير خلال شهر يناير، ويتم تنفيذ الفكرة في شهر فبراير المقبل خاصة أن المارثون الرمضاني سوف يبدأ في نهاية شهر مارس المقبل.

وقال المصدر أنه من المفترض أن يتم تصوير البرنامج في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، وبالتحديد بمنطقة البوليفارد، وسوف تكون فكرة مختلفة عما قدمه رامز من قبل، وبميزانية إنتاجية ضخمة، كما أنه من المتوقع أن يكون من بين ضيوف البرنامج شخصيات عالمية .

يذكر أن الفنان رامز جلال قد في شهر رمضان الماضي برنامج ” رامز نيفر إند “، والذي كان يتكون من فكرتين هما المطعم الطائر والغسالة .

وأستضاف رامز عدد كبير من النجوم خلال البرنامج، من بينهم الفنان محمد فؤاد واللاعب محمود كهربا ونهال عنبر وآخرون.

مسرحية جديدة في موسم الرياض

من ناحية أخرى، يشارك رامز جلال في النسخة الحالية بمسرحية جديدة يجري التحضيرات النهائية لها في الفترة الحالية.

ولم يقف رامز ابن المخرج المسرحي الكبير جلال توفيق علي المسرح في حياته إلا مرات قليلة، أولهم كانت في مسرحية حوز ولوز مع أحمد بدير، ثم مسرحية فيما يبدو سرقوا عبده مع أحمد أدم وصلاح عبدالله، وهناك مسرحية أخري للأطفال بعنوان الشبكة المسحورة.

أخي فوق الشجرة

وكانت آخر أعمال رامز في السينما فيلم أخي فوق الشجرة، وشارك في بطولته كل من نسرين طافش، محمد ثروت، حمدي الميرغني، بيومي فؤاد، تارا عماد، ويزو، إسلام إبراهيم، وياسمين رحمي، مع عدد من ضيوف الشرف، تأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريم، ودارت أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي.

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