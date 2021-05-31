طلبت الفنانة ” نهال عنبر ” من الجمهور الدعاء لنجل الفنانة ” إيناس عز الدين ” والذي يخضع لعملية جراحية في المخ .

فكتبت نهال عنبر في منشور لها عبر حسابها على موقع فيس بوك : ” الرجاء الدعاء لإبن إيناس عز الدين .. حاليا إبنها بيعمل عملية خطيرة في المخ .. اللهم اشفه شفاءً ليس بعده سقم أبدًا .. اللهم خذ بيده .. اللهمّ احرسه بعينك التي لا تنام ” .

فيما نشرت إيناس عز الدين عبر حسابها على إنستجرام صورة لإبنها وكتبت في تعليقها عليها : ” اللهم إني استودعتك ابني قطعة من قلبي في كل مكان غابت عنه عيني وعينك لم تغب فاحفظه حفظًا يليق بعظمتك وأنت خير الحافظين .. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد ” .

يذكر أن الفنانة إيناس عز الدين كانت قد أعلنت خلال الأيام الماضية عن فشل الجراحة الاولى التي أجراها نجلها منذ شهرين وإصابته بمضاعفات على إثرها ومعاناته من إنكماش في المخ بسبب تدفق سائل ناتج عن الصمام الذي تم تركيبه في المخ .