تناقل ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفاشينيستا الكويتية نهى نبيل ظهرت فيه وهي تسجد شكرًا لله لحظة وصولها إلى مطار دبي.

وظهرت نهى نبيل، في الفيديو الذي شاركته عبر حسابها على “سناب شات”، برفقة أولادها في نفس المقطع المصور، فيما قال المتابعون إنها أول سفرة لها من الكويت وذلك بسبب أزمة كورونا.

وأثار مقطع الفيديو ردود فعل متباينة بين الجمهور، غلب عليها طابع تفاوتت بين الانتقاد والسخرية حيث جاءت بعض التعليقات على الشكل التالي:

حلوه بس لا عاد تعيدها — ‏‏‏احسّــــاس‏ ‏‏ (@Zznn9988) May 28, 2021

راحت لغسالة الاموال اكيد بتستانس — ً (@paoeeee) May 28, 2021

لا عاد — REem . (@ivxos_) May 28, 2021

ويأتي سفر نهى نبيل بعد أيام قليلة من إعلانها عن تعرضها للسرقة من قبل أحد الأشخاص المقربين لها، والذي فتحت له منزلها واستضافته في فترة ما.

وقالت نهى نبيل بفيديو عبر سناب شات، إن هذا الشخص الذي استضافته في منزلها لمدة يومين بسبب مروره بحالة نفسية سيئة، قام بسرقة حقيبة يدها من ماركة هيرميس، ويبلغ سعرها 600 ألف ريال سعودي (160 ألف دولار أمريكي).

ونشرت الفاشينيستا الكويتية صورة توثق عودة الحقيبة لها، مؤكدة أنها لم تبلغ الشرطة عنه لأنه أحد أقاربها ولا تريد فضحه من أجل زوجته وعائلته.