كشفت الفاشينيستا والإعلامية الكويتية نهى نبيل عن اكتشافها أمرا غريبا داخل حديقة منزلها، يتعلق بالسحر الذي يفرق بين الأزواج.

وقالت نبيل إنها عثرت على “السحر” أثناء التصوير في حديقة المنزل، “لقينا شي غريب في حديقتنا.. أنا قاعدة اصور نوف، الا في شي يخرع ما تتخيلوا.. راس ديك مذبوح.. والله ما استوعبنا لما قربنا جنبه اكتشفنا انه راس ديك.. شنو هاد راس ديك قاطيين بحديقتنا.. شنو معناه راس الديك.. عمل”.

وأضافت مهددة: “انا عندي كاميرات بالحديقة والله اطلعها واشوف مين الي حط راس الديك.. واصيدك اصيدك.. وعلى حسب لون الديك واللي هو أسود فإن النية من العمل هو التفريق”.

وأنهت الفاشينيستا الكويتية حديثها بتهديد الشخص الذي وضع رأس الديك بحديقتها مرة أخرى، كما وضعت سورة الفلق في نهاية الفيديو.

وكالعادة تفاعل الجمهور بشكل واسع مع الفيديو ومن أبرز التعليقات: “لو فعلا مفروض ما تتكلم وتقول خلص تسكت لانو لو فعلا الي عمل هالشي بيرجع يكرره”.

وقالت أخرى: “وين السحر عامله اكشن زياده متابعات يعني ماتعرفين السحر”، وتفاعلت أخرى مع الفيديو قائلة: “مو شرط يجوز طفل يلعب وجابة بيدة و شمرة… ع شنو يسوولج سحر.. مدري ليش ما مصدكتها لان مبين مذبوح جديد مو قديم”.

يُشار إلى أن نهى نبيل كانت من أبرز الشخصيات التي أمر النائب العام الكويتي مؤخرًا برفع الحظر عن أموالها في قضية غسيل الأموال التي شغلت الرأي العام في الكويت في المدة الأخيرة، وتم تداول العديد من الأسماء البارزة فيها مثل دانا طويرش ونهى نبيل وآخرين.

وفي تفاصيل القضية، تسلمت النيابة العامة الكويتية في شهر أغسطس من عام 2020 بلاغات من وحدة التحريات بشأن غسل الأموال وتضخم حسابات عدة مُتهمين، من بينهم نُهى نبيل.

وأعلن النائب العام الكويتي عن تجميد أرصدة حسابات نهى نبيل وفوز الشطي لوجود شبهة غسل أموال بسبب تضخم حساباتهما البنكية.

وفي سبتمبر 2020، بدأت النيابة العامة الكويتية بالتحقيق مع نُهى نبيل وزوجها بتُهمة غسل الأموال وتضخم أرصدتهما البنكية.

وبعد تحقيق دام ساعات، أخلت النيابة العامة سبيل نُهى نبيل بكفالة قدرها 10,000 دينار كويتي، وزوجها إبراهيم خليل بكفالة قدرها 1,000 دينار كويتي، ووُجهت لهما تُهمة شبهات غسل الأموال وإعلانات غير مشروعة.