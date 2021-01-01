فاجأت الفاشينستا الكويتية نهى نبيل متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي بإعلانها عن ما اسمته “نهاية المشوار” ما اثار الجدل ان كانت قد قررت اعتزال السوشيال ميديا.

فقد كتبت نهى نبيل في تدوينة عبر حسابها على انسنتغرام قائلة “ممتنه لدعمكم و محبتكم لي طوال السنوات الماضيه .. لكن الآن حان وقت التغيير “.

وقد اثارت نهى نبيل الجدل بين متابعيها بهذه التدوينة الغامضة حيث تساءل كثيرين حول ما تقصده فيما شكك الكثيرون في امكانية اعتزالها.

وكانت نهى نبيل قد عايدت قبل ذلك متابعيها حيث نشرت مقطع فيديو قصير ظهرت فيه وهي تحمل قالب حلوى مكتوب عليه “2021” مع عبارة “هابي نيو يير” وعلقت كاتبة: “كل عام و إنتوا بخير و عساها سنه خير و سعاده و راحه بال عليكم و على من تحبون ”.