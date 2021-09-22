أعلنت الفاشنيستا الكويتية نهى نبيل، الثلاثاء، مقاضاتها عددًا من الحسابات والمدونين الذين اتهمتهم بالإساءة إليها خلال الفترة الماضية، والتشكيك بولائها وانتمائها للكويت.

وقالت ”نهى نبيل“ في مقطع فيديو بثته عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب خروجها من النيابة العامة إن ”دخولها هذه المرة للنيابة كان كشاكية ضد حسابات وتعليقات أساءت إليها خلال الفترة الماضية“.

وأوضحت الفاشنيستا التي تحظى بمتابعة واسعة عبر المنصات الإلكترونية، أنها ”ليست ممن يلجأون إلى رفع القضايا ضد من ينتقدها، كونها تتقبل النقد وتأخذ به وتجعله وسيلة للتطور، إلا أنها ترفض الاقتراب من أسرتها ووطنها الكويت، وتعتبرهما خطًا أحمر“.

وأضافت أنها ”كويتية ولدت في الكويت، وتعيش فيها ومن نعيمها، وترفض رفضًا قاطعًا التشكيك بولائها وانتمائها للكويت“، مشيرةً إلى أنها ”تحترم الانتقاد، وتؤمن بأنه جزء من الشهرة إلا أن هناك فرقًا بين الانتقاد والقذف“.

وأكدت أنه بناءً على ما تعرضت له من ”إساءة وتشكيك“، قدمت شكوى ضد هذه الحسابات التي ذكرت بأنها ”حاولت إثارة الرأي العام ضدها“.

يذكر ان نهى نبيل هي فاشينيستا وشاعرة كويتية من اصول مصرية حيث ان والدتها كويتية الجنسية فيما والدها مصري الجنسية.