ظهر الفنان الكويتي نواف العلي مع زوجته الفنانة هبة الدري واولادهما للمرة الاولى علنا بعد عودته االيهم الشهر الماضي وذلك في كواليس مسرحية “كتاب الاحلام”.

وقال نواف العلي، خلال لقاء مع برنامج “The Insider بالعربي” على قناة دبي، عن ما حدث بينه وبين زوجته “ممكن هذه الامور تصير بين العوائل وبين الناس والحمدلله عديناها على خير”.

وعن الضجة التي اثيرت حول انفصالهما، قال نواف العلي انه لم يكن يتوقع ان يكون هناك ردة فعل وتابع “شي وصار والحمدلله عدى”.

يذكر أن نواف العلي وهبة الدري كانا قد تزوجا في ديسمبر 2012، وفي يناير 2014 أنجبت هبة ابنهما الأول بدر، وفي 28 نوفمبر 2017 انجبت ابنهما الثاني فهد.

وفي شهر أبريل الماضي، تحدثت هبة الدري الفنانة المصرية المقيمة في الكويت، لأول مرة عن أسباب انفصالها عن الفنان الكويتي نواف العلي، موضحة أن هناك بعض الأطراف التي تدخلت بينهما لإشعال الفتنة، فضلاً عن ممارستهم ضغوطاً على الطرف الآخر جعلته يتصرف بشكل مغلوط.

وأضافت هبة الدري، في تصريحات تلفزيونية، أن مطلقها إنسان محترم وخلوق جداً ومن أسرة محترمة، ولكن هناك بعض الضغوطات التي وقع تحت تأثيرها، وهو ما دفعه للتسرع في إعلان خبر الانفصال.