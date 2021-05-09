فاجأ الصحفي والناقد الكويتي بشار الجاسم الجمهور بإعلان عودة االفنان الكويتي نواف العلي إلى زوجته الفنانة هبة الدري وأولادهما، بعدما انفصالهما في شهر فبراير الماضي.

وكتب الجاسم عبر حسابه على موقع “تويتر”، اليوم الأحد: “حصريا ……. بعد انفصالهما.. عودة نواف العلي لزوجتة هبة الدري واولاده … الف مبروك والله يبعد عنكم عيال الحرام”، وأرفق مع تعليقه صورتهما.

واحتفى جمهور النجمين بعودتهما إلى بعضهما، وتمنوا لهما دوام السعادة والاستقرار في حياتهما الزوجية بعيدًا عن الخلافات.

يذكر أن نواف العلي وهبة الدري كانا قد تزوجا في ديسمبر 2012، وفي يناير 2014 أنجبت هبة ابنهما الأول بدر، وفي 28 نوفمبر 2017 انجبت ابنهما الثاني فهد.

وفي شهر أبريل الماضي، تحدثت هبة الدري الفنانة المصرية المقيمة في الكويت، لأول مرة عن أسباب انفصالها عن الفنان الكويتي نواف العلي، موضحة أن هناك بعض الأطراف التي تدخلت بينهما لإشعال الفتنة، فضلاً عن ممارستهم ضغوطاً على الطرف الآخر جعلته يتصرف بشكل مغلوط.

وأضافت هبة الدري، في تصريحات تلفزيونية، أن مطلقها إنسان محترم وخلوق جداً ومن أسرة محترمة، ولكن هناك بعض الضغوطات التي وقع تحت تأثيرها، وهو ما دفعه للتسرع في إعلان خبر الانفصال.

وعن سبب رفضها إعلان خبر انفصالها في بداية الأمر، أوضحت أنها كانت تترك مجالاً لخط الرجعة بينهما، مؤكدة أنه مازال هناك احتمالية لتلك العودة في حال كتب الله ذلك، وأنه بالرغم من وقوع الطلاق، إلا أنهما ما زالا يحبان بعضهما، مشيرة إلى أنها تلقي عليه اللوم لأنه أعلن انفصالهما بهذه الطريقة.

وأوضحت الدري أن المقصود من تصريحاتها الأخيرة، التي كانت تهدد بها بفضح المستور، هو فضح الأطراف الأخرى التي كان لها دخل في وقوع الخلافات، التي أدت إلى الطلاق، مشيرة إلى أن حديثها لم يكن مقصوداً به طليقها.