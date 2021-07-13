شاركت النجمة اللبنانية نوال الزغبي، جمهورها بصورة تجمعها بإبنتها “تيا ديب” عبر خاصية ستورى على حسابها بـ “إنستجرام“، كما نشرت ابنتها ذات الصورة، أيضًا وعبرت «تيا» عن حبها الشديد لوالدتها، وتغزل المتابعين في جمالهما، ومن التعليقات:” شبه بعض جدا، قمرات، ايه الجمال ده، مين الأم ومين البنت؟”.

وأحدثت تلك الصورة التي نشرتها نوال الزغبي مع إبنتها تيا ديب، عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، ضجة كبيرة وتداولها المتابعون بشكل كبير جدا عبر صفحاتهم، وركّزت تعليقاتهم على جمالهما وشبههما ببعضهما البعض. وظهرت «نوال» مع إبنتها بالصورة في غاية الجمال والتألق.

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كما أعلنت نوال الزغبى، عن قرب طرح ألبومها الغنائى الجديد، حيث شوقت جمهورها للألبوم، ونشرت صورة جديدة لها عبر حسابها على «تويتر»، وظهرت وهى داخل حمام السباحة، وكتبت نوال على الصورة قائلة:”الألبوم الجديد قريب جدا انتظروا”.

واحتفلت النجمه نوال الزغبى، الأسبوع الماضى بعيد ميلادها الـ 50 حيث إنها من مواليد 1971، بمحافظة جبل لبنان، وقد كانت تحب الفن والغناء من الصغر، حيث بدأت مسيرتها الفنية في الـ16 عندما اشتركت في برنامج استوديو الفن عام 1988، رغم معارضة والديها لدخولها عالم الفن في البداية إلا أنهما عندما شاهدا جديتها في هذا القرار وافقا على ذلك.

أطلقت نوال الزغبى أول ألبوم لها عام 1992 بعنوان “وحياتي عندك” وقد حقق الألبوم نجاحًا جيدًا ما شجعها على الاستمرار في تجربتها بالغناء، وفي عام 1994 حدثت النقلة النوعية في مسيرتها الفنية حيث التقت بالموسيقار صلاح الشرنوبي الذي لحن لها أغنية عايزة الرد التي أطلقتها ضمن ألبوم بنفس الاسم والذي كان انطلاقتها الفعلية وبداية شهرتها.

وكانت نوال الزغبي طرحت أغنيتين في الفترة الماضية عبر “يوتيوب“، هما “​أسعد لحظة​” من كلمات ملاك عادل، ألحان ​مصطفى العسال​ وتوزيع ومكس وماستر الهامي دهيمة وأحمد حسام، و”​بكلم خيالي​” من كلمات وألحان ​صلاح الكردي​، توزيع موسيقي ريمي مراد وماسترينغ طوني حداد.

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