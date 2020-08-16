نشرت الفنانة اللبنانية ” نوال الزغبي ” تغريدة لها عبر حسابها على موقع ” تويتر ” ردت من خلالها على المشككين بوطنيتها وولائها للبنان .

وأكدت نوال الزغبي في تغريدتها على إنه لا يمكن لأي أحد أن يزايد على حبها للبنان ووطنيتها .

فكتبت قائلة : ” وطنيتي وانتمائي للبنان وحده دون أي حزب أو طرف سياسي أمر قديم كتير وبتعرفوه من زمان .. ما حدّا في يزايد عليي واتهاماتكم الناقصة بلّوها واشربوا ميّتها .. وصحتين سلف ” .

كما نشرت تغريدة أخرى أشارت فيها إلى إنها لم تكن تتحدث من قبل أو تبدي رأيها بالموضوعات السياسية إلا إنه أصبح واجبا في الوقت الحالي بسبب الأوضاع التي تمر بها لبنان .

فقالت نوال الزغبي : ” بعمري ما حكيت بالمواضيع السياسيّة ولا أبديت رأيي بحدا .. بس اليوم واجبنا نحكي وندافع عن بلدنا .. واللي بيتّبع سياسة الصمت هو شيطان أخرس .. نكون أو لا نكون ” .

وطنيتي وانتمائي للبنان وحده دون اي حزب او طرف سياسي امر قديم كتير وبتعرفوه من زمان .. ما حدّا في يزايد عليي واتهاماتكم الناقصة بلّوها واشربوا ميّتها.. وصحتين سلف #لبنان #لبنان #لبنان

فقط — Nawal El Zoghbi – نوال الزغبي (@NawalElZoghbi) August 15, 2020