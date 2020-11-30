جدل كبير أثير خلال الساعات الماضية، بعد أن قامت الفنانة اللبنانية ​نوال الزغبي​ بحذف تغريدتها عن صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، والتي عايدت فيها الفنان اللبناني ​عاصي الحلاني​ بعيد ميلاده الـ50، إذ أشار الكثير من المتابعين إلى أن عاصي لم يردّ على معايدة الزغبي له، على الرغم من ردّه على معايدات الكثير من النجوم، وهو الأمر الذي لربما أزعج الزغبي ودفعها إلى حذفها.

واليوم عاد وإنتبه عاصي إلى هذا الأمر، وقام بنشر صورة للتغريدة التي حذفتها نوال وعاديته فيها، وعلّق عليها بالقول :”حبيبة قلبي نوال الغالية الله يحفظك ويديم عليكي الصحه والسعادة والنجومية

حبيبة قلبي نوال الغالية الله يحفظك ويديم عليكي الصحه والسعادة والنجومية @NawalElZoghbi pic.twitter.com/hisgAV6JRU — Assi El Hallani (@assihallani) November 30, 2020