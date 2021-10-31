احرجت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي مواطنها الاعلامي والكاتب أسعد أبو خليل، المقيم في الولايات المتحدة، بعد تعليقه على تغريدة تحدثت فيها عن الازمة بين لبنان ودول الخليج.

وفي التفاصيل، فقد كتبت نوال الزغبي تغريدة قالت فيها: “اللي بيشرب من البير وبيرمي فيه حجر !!!! هيدا انسان ما عنده لا مبادئ وناكر للجميل…. آخ يا #ابنان شو انت كبير وكتير على الكم واحد اللي عم يحكموك !!!! لبنان بحاجة لوطنيين يحموه ما يستغلوه!!! الله يريحنا منكن كلكن يا سياسيي لبنان!!!”.

اللي بيشرب من البير وبيرمي فيه حجر !!!! هيدا انسان ما عنده لا مبادئ وناكر للجميل….

آخ يا #ابنان شو انت كبير وكتير على الكم واحد اللي عم يحكموك !!!! لبنان بحاجة لوطنيين يحموه ما يستغلوه!!!

الله يريحنا منكن كلكن يا سياسيي لبنان!!! — Nawal El Zoghbi – نوال الزغبي (@NawalElZoghbi) October 31, 2021

غير ان تغريدة نوال الزغبي لم ترق لأسعد ابو خليل ليعلق: “انا في ناس ما كنت حبها انه تغنّي. صارت هالناس بتغنّي وبتحكي سياسة—كأنه لتغيظني. حرام لبنان.”.

لتسخر نوال الزغبي من تعليقه بالقول: “ليش مين حضرتك ومين هامو رأيك؟”.

ليش مين حضرتك ومين هامو رايك https://t.co/PGBltEwxQi — Nawal El Zoghbi – نوال الزغبي (@NawalElZoghbi) October 31, 2021

كما علقت نوال الزغبي في تغريدة اخرى على بعض الردود التي تلقتها حيث قالت: “في ناس قليلة ادب وغير محترمة على السوشل ميديا واهلهن ما عرفوا يربون لازم ينحطوا عند حدن بقى.”.

في ناس قليلة ادب وغير محترمة على السوشل ميديا واهلهن ما عرفوا يربون لازم ينحطوا عند حدن بقى. — Nawal El Zoghbi – نوال الزغبي (@NawalElZoghbi) October 31, 2021

يذكر أن أسعد ابو خليل كان قد تعرض في وقت سابق لموقف مشابه مع الفنانة اللبنانية اليسا حيث كتب في احد تغريداته “إذا أليسا مثل لبنان أعلن أنني من كمبوديا لا من لبنان”. لترد عليه اليسا حينها بالقول “”ما بستبعد تكون من كمبوديا لأنو ما إلك شي باللبنانيين لا من قريب ولا من بعيد. خليك عم تنظّر من أميركا عن محور الممانعة”.”.

ما بستبعد تكون من كمبوديا لأنو ما إلك شي باللبنانيين لا من قريب ولا من بعيد. خليك عم تنظّر من أميركا عن محور الممانعةhttps://t.co/l2kEzs71AX — Elissa (@elissakh) July 25, 2021