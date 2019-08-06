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نوال الزغبي تسحب البوتوكس من وجهها وتستعيد شكله الطبيعي.. شاهدوا كيف أصبحت!

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نوال الزغبي

نوال الزغبي

فاجأت الفنانة نوال الزغبي الجميع بالتغير الكبير في شكل وجهها بعدما بدأت تستعيد شكله الطبيعي والتخلص من الورم الذي كان يشوهه ويجعله يبدو منتفخاً طوال الوقت.

واكدت “النجمة الذهبية” انها تتلقى منذ فترة العلاج اللازم للمشكلة الصحية التي تعرضت لها بسس المواد المستخدمة في حقن البوتوكس والفيلر والتي تفاعلت بوجهها بطريقة سلبية وسببت انتفاج وتورم وجهها بشكل كبير، وجعلها تبدو مختلفة.

ولفتت الى انها بدأت تسترجع شكلها الطبيعي وبأنها تواصل العلاج لتعود الى ملامحها الناعمة والجذابة، وذلك بعد سنوات من انتفاخ وجهها بشكل كبير في السنوات الاخيرة. nawalelzoghbi i

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