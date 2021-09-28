شاركت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي في حملة لدعم التحقيق في قضية انفجار مرفأ بيروت بعد تعليق التحقيق للمرة الثانية بانتظار أن تبت محكمة استئناف بيروت بدعوى تقدّم بها الوزير السابق نهاد المشنوق يطلب فيها نقل القضية إلى قاض آخر رداً على طلب استجوابه كمدعى عليه.

ونشرت نوال الزغبي مقطع فيديو ظهرت فيه مع مجموعة من الاعلاميين والناشطين اللبنانيين للمطالبة بالعدالة لاهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت.

إذا طار التحقيق بينتهي الأمل بانّو تكفّي الحياة بهالبلد. بينتهي ماضيه وحاضره ومستقبله وثقاقته وفنه. pic.twitter.com/3Q7TRTWHDW — Nawal El Zoghbi – نوال الزغبي (@NawalElZoghbi) September 28, 2021

وعلقت نوال الزغبي على الفيديو كاتبة: “إذا طار التحقيق بينتهي الأمل بانّو تكفّي الحياة بهالبلد. بينتهي ماضيه وحاضره ومستقبله وثقاقته وفنه.”.

وكان لافتا غياب الفنانة اليسا عن المشاركة في هذه الحملة حيث تساءل العديد من المتابعين عن سبب عدم مشاركتها فيها.

وجاء بين التعليقات: “مين شاف الفيديو كلو مشان اذا اليسا موجودة فيه او لا اشتقنا لها والله والله ينصر هالشعب المظلوم وينتصر العدل”.

مش موجودة — Loubna AL-khateib (@Loloabdallah10) September 28, 2021