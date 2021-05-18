أعلنت النجمة اللبنانية نوال الزغبي عن تضامنها مع فلسطين، حيث نشرت مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على “تويتر” وهي تنشد يا قدس كم أتوق إلى الصلاة، وأرفقت الفيديو بتعليق “أنت لنا… فلسطين قضيتي”.

وبعدما أثارت نوال حماسة متتبعيها حول جديدها الغنائي، طرحت عبر موقع “يوتيوب” أغنيتين جديدتين كهدية لجمهورها لمناسبة عيد الفطر السعيد.

والأغنيتان الجديدتان تندرجان ضمن الميني ألبوم الذي عملت عليه نوال وسيكتمل قريباً، هما “بكلم خيالي” من كلمات وألحان صلاح الكردي وتوزيع ريمي مراد وماسترينغ طوني حداد، و”أسعد لحظة” من كلمات ملاك عادل وألحان مصطفى العسال وتوزيع الهامي دهيمة وأحمد حسام وهما باللهجة المصرية ومن إنتاج شركة “روتانا”.

نيال مسمعنا بصوتك والله #اسعد_لحظة ادمنت عليها مش عم اقدر وقف من سماعا

ابدعتي يا ديفا

فخورين فيكي كثيير @NawalElZoghbi pic.twitter.com/idKZz2um1m — نوال بتحب اكرام (@ikramzoghbi2) May 16, 2021

وتصدّرت هاتان الأغنيتان تريند ديزر، وحصدت نوال المزيد من التهاني والإعجاب من قبل المتابعين الذين تمنوا لها التألق والنجاح في أعمالها، وبالمناسبة هنأت النجمة ماغي بو غصن زميلتها وغرّدت “ألف مبروك يا حبيبة قلبي.. وبدل الأغنية، أغنيتين.. وكل وحدة أحلى من التانية، إن شاء الله النجاح حليفك مثل ما عوّدتينا على طول”. كذلك بارك النجم باسم مغنية لنوال بنجاح خطوتها.