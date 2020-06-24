علقت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي على الاوضاع الصعبة التي يعيشها لبنان حاليا في ظل ازمة اقتصادية خانقة وانقسامات سياسية بين مختلف التيارات والاحزاب.

وقالت نوال الزغبي في تغريدة عبر حسابها على تويتر: “غريب أمر هالسياسيين بلبنان. بتطلّع حواليك بتشوف الناس يئسانين خسروا كل شي وبلد منهار كلّيا. وفي “مسؤولين” عايشين على غير كوكب عم يشتغلوا كأنوا ما صاير شي، وكل همّن بعد يتخانقوا ع قالب الجبنة ومحاصصة السلطة بهالبلد. ليش رح يبقى بلد تتقاسموا؟”.

غريب أمر هالسياسيين بلبنان. بتطلّع حواليك بتشوف الناس يئسانين خسروا كل شي وبلد منهار كلّيا. وفي "مسؤولين" عايشين على غير كوكب عم يشتغلوا كأنوا ما صاير شي، وكل همّن بعد يتخانقوا ع قالب الجبنة ومحاصصة السلطة بهالبلد. ليش رح يبقى بلد تتقاسموا؟ — Nawal El Zoghbi – نوال الزغبي (@NawalElZoghbi) June 23, 2020

وكانت نوال قد كتبت في تغريدة سابقة: “البلد انتهى والعالم جاعت … وبعد ١٠ ايام مارح يكون في كهرباء بالبلد… وخايفين على السمعة السيئة !!!!ما في أسوأ وأذل من هيك… يا ضيعانك يا #لبنان”.