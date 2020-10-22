إستذكرت النجمة نوال الزغبي حفلها في مهرجان جرش من عام 2005، فقامت بنشر الصور القديمة عبر حسابها على تطبيق إنستغرام وسط إعجاب عدد كبير من متابعيها باللقطات الّتي تظهر جمالها وأناقتها.

لكن سرعان ما تحوّلت هذه الصور الّتي وصفتها نوال الزغبي بالذكريات الجميلة إلى مصدر إحراج، بعدما اكتشف الجمهور النسخة الأصليّة من الصور والّتي تؤكّد تعديلها عبر الفوتوشوب.

وتناقل روّاد الإنترنت والصفحات الفنية على منصّات التواصل الإجتماعي الصورتين على طريقة قبل وبعد التعديل، وهي الحادثة الثانية من هذا النوع بعدما تفاجأ الجمهور بصورة الفنانة نجوى كرم دون ركبة بسبب خطأ في تعديل الصور أيضاً.



