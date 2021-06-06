عبرت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي عن غضبها من الاوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي وصل اليها بلدها خاصة مع انقطاع التيار الكهربائي عن اغلب المناطق.

وكتبت نوال الزغبي في تغريدة عبر حسابها على تويتر: “بالنسبة للاصنام اللي قاعدين على الكراسي ! معن خبر إنو لبنان داخل بعتمة !!!! يعني الشعب اللبناني ما رح يكون عندو كهرباء!!!!! يعني شلل كللي!!!”.

بالنسبة للاصنام اللي قاعدين على الكراسي ! معن خبر إنو لبنان داخل بعتمة !!!! يعني الشعب اللبناني ما رح يكون عندو كهرباء!!!!! يعني شلل كللي!!! #لبنان — Nawal El Zoghbi – نوال الزغبي (@NawalElZoghbi) June 6, 2021

والغريب ان البعض اعتبر صرخة نوال الزغبي كلام في السياسة وهو ما ردت عليه النجمة اللبنانية بالقول “سياسة!!!!!!! البلد رايح على عتمة يعني حتى مستشفيات ما رح يكون في!!!! واحد بدو يسكتنا والتاني بيقلي دوري الموتور يا عيب الشوم عليكن وين صرنا!!! ما بقى في انسانية!!!”.

سياسة!!!!!!! البلد رايح على عتمة يعني حتى مستشفيات ما رح يكون في!!!! واحد بدو يسكتنا والتاني بيقلي دوري الموتور يا عيب الشوم عليكن وين صرنا!!! ما بقى في انسانية!!!#بالروح_بالدم_نفديك_يا_زعيم https://t.co/x1mxJraNi0 — Nawal El Zoghbi – نوال الزغبي (@NawalElZoghbi) June 6, 2021

وعادت نوال وعبرت عن المها مما يحدث لوطنها عبر الرد على الاعلامي اندريه داغر حيث كتبت: “قلبي عم يوجعني وكتير على بلدي اللي عم بيموت قدامنا وما قادرين نعمل شي!!”.

قلبي عم يوجعني وكتير على بلدي اللي عم بيموت قدامنا وما قادرين نعمل شي!! https://t.co/elizbOUkLV — Nawal El Zoghbi – نوال الزغبي (@NawalElZoghbi) June 6, 2021

يذكر أن أسباب أزمة الكهرباء الحالية في لبنان تعود إلى عدم توافر الأموال اللازمة لاستيراد فيول الكهرباء كما أعلن أصحاب المولدات عن التقنين في إمداد الكهرباء في شبكة الكهرباء الموازية بسبب أزمة شحّ المازوت وتراجع تغذية كهرباء الدولة إلى مستويات قياسية.