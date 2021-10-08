خطفت الفنانة نوال الكويتية انظار متابعيها عبر موقع التواصل الاجتماعي بعد نشرها صورة جديدة لها ظهرت فيها بإطلالة بالأبيض.

وارتدت الفنانة الكويتية فستان أبيض اللون، وأعطت ظهرها للكاميرا والفستان كان مفتوحاً عند الظهر لكن تمت تغطيته بقماش مخرّم.

واعتمدت نوال قصة شعر القصير لحدود الكتفين فيما تركت يديها الاثنتين مرفوعتين قليلاً وكتبت على الصورة “نوال” بأحرف عربية وأجنبية.

هذا ولم يتضح من الصورة إذا ما كانت الفنانة الكويتية تروج لعطرها الذي يحمل اسمها أم لعمل غنائي جديد.

وأعجب الجمهور والمتابعين بالصورة، حيث علق أحد المتابعين قائلًا :” أنيقة ورائعة دومًا”. فيما قام أحد المتابعين بالمقارنة بين غلاف ألبوم الفنانة ​إليسا​ “صاحبة رأي”. والذي ظهرت فيه الفنانة اللبنانية بقصة الشعر نفسها وفتحة الظهر والوقفة نفسها.

ماتضحكين — ساده (@mecatslady) October 7, 2021