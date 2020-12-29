شهد الوسط الفنى على مدى عدة سنوات، عددًا كبيرًا من قصص الحب والعلاقات بين المشاهير، بعضها مُعلن وبعضها يحرص طرفيها علي إبقائها سراً، وبعضها يتم تداولها فيما بعد بين الجمهور وفي الأوساط الفنية، ولكن القاسم المشترك بين تلك العلاقات أنها غالبًا ما تنتهي بالفشل، قبل أن يعرف الجمهور أن هؤلاء الفنانين ارتبطوا ببعضهم، سواء بخطوبة أو عقد قران، ثم انفصل كل منهما عن الآخر، وتراوحت أسباب الانفصال وإن لم يتم الإعلان عنها وقتها، لكنها فى معظمها دارت حول الغيرة أو اختلاف الطباع أو عدم الاتفاق على استمرار أحدهما بالعمل الفنى، وغيرها الكثير من الأسباب، ويستكمل الآن كل منهما حياته مع شخص آخر.

ومن بين هؤلاء الفنانة المعتزلة “نورا” شقيقة الفنانة “بوسي” التى كانت متزوجة من الفنان الراحل “حاتم ذو الفقار”، وكان زواجهما من أهم زيجات الوسط الفني، والتي بدأت بمشهد أغتصاب في فيلم “عنتر شايل سيفه”، حيث حرص “ذو الفقار” على عدم ملامسة جسد نورا، الأمر الذى لفت انتباهها له وجعلها تحبه وتوافق على الارتباط به . وبدأت قصة الحب بين الثنائى منذ ذلك الحين، والتي كللها الزواج، وبالرغم ان الزواج تم ضد رغبة والده، الذي كان يرغب بزواجه من أحدى قريباته.

صورة من عقد قران الفنان الراحل “حاتم ذو الفقار” علي الفنانة المعتزلة “نورا”

وبعد عقد خطوبتهم، أقاموا حفل زفاف ضخم، حضرة عدد كبير من نجوم الفن، وكذلك الأدباء والمثقفين، وأقيم حفل الزفاف في قاعة «بالمادور» بفندق “مريديان”، وأحيت الحفل الراقصة سحر حمدي، وكان أبرز الفنانين الذين حضروا نور الشريف، وفريد شوقي، ومديحة كامل، وعادل إمام، ويحيى الفخراني، ومحمود ياسين وزوجته، وفاروق الفيشاوي، ويسرا، وليلى علوي، ولبلبة، ومريم فخر الدين، ومحمود عبدالعزيز.

ولكن الصدمة الكبرى حدثت، فبعد وقت قصير انتهت قصة الحب الكبيرة، وانتهى الزواج الذى لم يستمر طويلا عكس كل التوقعات، وحسب ما ذكرته مجلة ألوان التي أجرت تحقيقا في 11 مايو عام 1985، أن نورا اكتشتفت شخصية أخرى في حاتم غير التي عرفتها منذ الأيام الأولى للزواج وظهر هذا التباعد بينهما عندما دعتهما الإعلامية سلمى الشماع في برنامجها زووم كأحدث زوجين في الوسط الفني.

عقد قران الفنان الراحل حاتم ذو الفقار علي الفنانة المعتزلة نورا

وقالت المجلة إن أفراد الأسرة تدخلوا لحل المشاكل بينهما لكن نورا صرخت أنها لا تطيقه، ثم طلبت الطلاق وكادت محاولات الأسرة أن تنجح لكن حاتم فاجأها بطلب ثمن الطلاق ما جعلها توافق وتصر عليه وبسبب هذه المشكلة ألغي حفل عيد ميلاد نور الشريف التاسع والثلاثين.

وعلى الرغم من أن أغلب الروايات تقول عن علاقة الفنان الراحل بـ نورا، أن سبب طلاقهما هو إدمانه على المخدرات، إلا أن الفنان نفسه لم يذكر ذلك، فعند سؤاله عن أول قصة حب في حياته، قال: “أنا لا اخجل من قولها، وأستطيع أن افتخر بأن أول قصة حب في حياتي كانت للفنانة نورا، وهى من أفضل من عرفت، بنت بلد جدعة أحببتها وعندما حدث الانفصال حدث في هدوء، لأننا أولاد بلد ونعرف الأصول”.