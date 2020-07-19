تداولت عدة حسابات نشطة علي مواقع التواصل الإجتماعي، مجموعه من اللقطات ومقطع فيديو حديث، شهد ظهور الفنانة السورية المُعتزلة “نورمان أسعد”، وذلك بعد ابتعادها عن الأضواء لسنواتٍ طويلة، حيث خطفت الأنظار بعزاء والد زوجها، إذ لاحظ الجمهور التغير الكبير بملامحها لتتحول لنسخة من النجمة اللبنانية “هيفاء وهبي”.

وبينت لقطات بالفيديو لحظة وصول نورمان أسعد لمكان إقامة عزاء والد زوجها محمد بن عبد الكريم الكسنزاني الحسيني في العراق، وتفاوتت التعليقات عبر الفيديو، حيث رأى البعض أن شكلها لم يتغير وما زالت تملك نفس الجمال، فيما لاحظ البعض التغير الكبير الذي طرأ علي ملامحها، حيث بدت بوجه منحوت وبشفاه بارزة مما جعلهم يشبهونها بالفنانة هيفاء وهبي.

الفنانة المُعتزلة “نورمان أسعد” في أحدث ظهور لها بعزاء والد زوجها

يُشار إلي أن الفنانة السورية نورمان أسعد تزوجت للمرة الأولى من الفنان السوري “أيمن زيدان” بعد الانتهاء من تصوير مسلسل “يوميات جميل وهناء”، لكنهما انفصلا بالسرعة نفسها التي تم بها الزواج لأسباب غير معروفه. ثم تزوجت بعد ذلك من المخرج العراقي “عدنان إبراهيم “وكان زواجهما في عام 2004 وانفصلا عام 2006، وفي مطلع عام 2007 تداولت الصحافة خبر زواجها من رجل الأعمال الإماراتي “محمد الطاير” لكنه تبين فيما بعد أنه رجل الأعمال والسياسي العراقي “نهرو محمد عبد الكريم الكسنزاني” الذي أنجبت منه أربعة أبناء، واستمرت هذه الزيجة الثالثة إلي الآن .

كما يُذكر أنها أعلنت اعتزالها العمل الفني في عام 2007 وذلك بعد زواجها الثالث، وآخر ظهور إعلامي لها كان في العام 2011، وأشيع بعد سنوات من اعتزالها خبر عودتها للفن ولكن مصادر مقربة من الممثلة المقيمة في عمّان أكدت أنها لن تعود عن قرار الاعتزال الذي اتخذته، خاصة وأنها نذرت حياتها لعائلتها وأولادها، ولو كانت تريد العودة لعادت منذ زمن طويل عندما عرضت عليها أدوار مميزة فنياً ومادياً.