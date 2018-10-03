شاهدوا نورهان عن حفل طلاقها: لم أتوقع أن يأخذ الموضوع هذه الضجّة

احتفلت الفنانة اللبنانية نورهان بطلاقها في حفل أعدّه لها أصدقاؤها، تخلّله رقص و”قالب كاتو” ورفع شعارات كـ”طلّقتو”، و”بلا قرفك”، و”مش من مستوايي”، و”كبّيتو برّا”.

خلال فقرة “ع مسؤولية أندريه” في برنامج “طوني خليفة” الذي يُعرض يوم الإثنين على “الجديد”، تم عرض تقرير عن الحفل انتقد فيه العبارات التي رفعتها نورهان وأصدقاؤها والتي تضمّنت إهانة لطليقها الذي جمعته بها سنوات من “العِشرة”، متسائلاً: “ليش عملتي هيك يا نورهان؟”.

بعد التقرير، انتقد راغد قيس، صاحب موقع “شرطة المشاهير” الفيديو معتبرًا أنه من غير اللائق استخدام هذه التعابير، فيما قال الناقد الفني جمال فياض إنه لا يتدخّل في الأمور الخصية للفنانين بل يتنقد ما له علاقة بالفن، لكنّه اعتبر أن فكرة الحفل “مهضومة، واحد مبسوط إنّو ضهر من قفص يمكن”.

من جهتها، أوضحت نورهان أنها لم تكن تعرف بأمر الحفل، وأن أصدقاءها هم من نظموها لها كمفاجأة، مشيرة الى أنها لم تكن تتوقع أن يأخذ الموضوع هذه الضجّة على السوشيل ميديا.

وردًّا على سؤال: “أين ذهبت العِشرة؟”، قالت “أوّل شي في عِشرة أكيد وأنا بحترم عدنان وتركنا على صُلحة ومل واحد بطريقه الله يوفقه هو بحياته وأنا بحياتي، وكل واحد راح بطريقه بسلام”، وتابعت: “وقت تكون انت متزوج حتى لما ما بيكون في اتفاق انت ما بتفرجي العالم. أنا من النوع ما بفرجي العالم شو عندي مصائب، يعني بضبضب حالي”.

وتعليقًا على يافطة: “مش من مستوايي”، قالت نورهان: “لا بالعكس، هو مستواه كتير منيح الرجال وأنا مستوايي منيح الحمد لله يعني كل واحد بحاله”.

وقالت نورهان: “مش ندمانة على الفيديو بس ما كنت حب ينحطّوا هول الكلمات. بس ليش ما مناخدها بطريقة طريفة؟”.