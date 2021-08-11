فاجأت نور، ابنة الفنان المصري عمرو دياب والفنانة شيرين رضا، متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي بإعلانها خبر خطوبتها لأول مرة.

فقد نشرت ”نور“ عبر حسابها الرسمي على موقع ”إنسغرام“، بمقطع فيديو تحدثت فيه عن التحضيرات، استعدادًا لانتقالها للعيش جنوب لندن مع خطيبها.

وأشارت نور، في الفيديو، إلى أنها ستنتقل للعيش جنوب لندن برفقة خطيبها، معبرة عن سعادتها الشديدة بهذه الخطوة.

وقالت نور: ”أود الذهاب إلى العديد من المحال، نظرًا لأنني انتقلت إلى جنوب لندن مع خطيبي ولكن لفترة ليست طويلة.. أنا سعيدة للغاية ومتحمسة أيضًا“.

وتابعت ابنة الفنان المصري، أنها ستشارك متابعيها تفاصيل خطبتها وصورًا لرحلتها مع خطيبها، ومنزلهما، وصورة للخاتم قريبًا، لافتة إلى أنها لا تستطيع ارتداءه بسبب فقدانها بعض الوزن لذا يحتاج بعض التعديل.

وكشفت ”نور“ عن جنسية خطيبها، حيث قالت إنه بريطاني من أصل أفريقي، ما دفع الجمهور لتقديم التهنئة لها خلال الساعات الماضية.