أثارت الممثلة المصرية ​نور الغندور ​جدلاً كبيراً عبر مواقع التواصل الإجتماعي، بعد أن نشرت في صفحتها الخاصة صوراً وفيديوهات تكشف فيها تفاصيل تجربتها مع خضوعها لـ”تاتو” الشفاه، معبّرة عن سعادتها الكبيرة بالنتيجة التي حصلت عليها.

وبسرعة تداول المتابعون هذه الصور عبر صفحاتهم الخاصة، معلقين على شبه نور الواضح للممثلة اللبنانية ​نادين نسيب نجيم​، بعد هذا التغيير، وقالوا إن نور إعتمدت تسريحة شعر نادين نفسها، لذلك ظهرت شبيهة لها.





