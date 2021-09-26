استعرضت الفنانة نسرين طافش رشاقتها الذهنية والبدنية مع متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي من خلال نشرها مقطع فيديو ظهرت فيه وهي تمارس التمارين الرياضية من احد منتجعات جزر السيشيل حيث تقضي اجازتها..

ونشرت نسرين طافش مقطع فيديو جديد لها، عبر حسابها على انستغرام، ظهرت فيه بكامل أناقتها، مرتدية ملابس رياضية سوداء، وهي تمارس الرياضة على شاطئ البحر، موجهة لمتابعيها رسالة تحثهم فيها على ممارسة الرياضة.

وعلقت نسرين طافش على الفيديو قائلة: “لهذا النهار من شمسين.. ليس كمثله نهار.. جرب اليوم سواء وأنت بالرياضة أو بالشغل، بالمجلس مع أصحابك، بالسيارة، أول ما تفيق، قبل النوم.. خذ نفس عميق وردد بقلبك وبيقين حقيقي وحس بصدق بهالجملة والتوكيد العظيم: نور الله أقوى من كل شىء.. يا صباح النور.. صباح الصحة”.

وأثارت نسرين طافش الجدل مؤخرا، حيث شاركت بصورة لها وهي تمارس رياضة اليوجا أمام البحر في جزيرة سيشيل محفزة متابعيها على ضرورة التركيز على صحتهم النفسية والجسدية.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة نسرين طافش هي مسلسل “المداح” شاركها في بطولة المسلسل كل من حمادة هلال، أحمد بدير، خالد سرحان، محمد عز، جمال عبدالناصر، دنيا عبدالعزيز، حنان سليمان، محسن منصور، محمد الصاوي، هادي خفاجي، تامر شلتوت، صبحي خليل، عبير فاروق، محمود عامر، هايدي رفعت، بسمة ماهر” من تأليف أمين جمال، وليد أبوالمجد، شريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج.