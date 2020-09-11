شاركت نور ابنة الفنانين المصرين عمرو دياب وشيرين رضا متابعيها على حسابها على انستغرام بعدد من الصور من أحدث ظهور لها بإطلالات مختلفة وأنيقة.

وظهرت نور عمرو دياب خلال هذا الأسبوع في صورة جديدة وهي تتكئ على حائط مدفأة حطب، كما التقطت صورتين جديدتين بإطلالة أنيقة مرتدية بلوزة سوداء وبنطلون جينز، كما ظهرت في صورة أخرى اليوم وهى فوق سطح أحد العقارات.

. يأتي ذلك بعد أيام من تصدر نور عمرو دياب التريند على مواقع التواصل الاجتماعي عقب نشر صورة لها في مرحلة الطفولة، حيث عبرت الفنانة شيرين رضا، عن اشتياقها لابنتها نور عمرو دياب.