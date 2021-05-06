تحرص نور، إبنة النجم عمرو دياب على التواصل بشكل مستمر مع متابعيها عبر تطبيق “انستغرام” من خلال الردّ على مجموعة من الأسئلة التي يتركها متابعيها لها والتي تكشف عن بعض جوانب حياتها الشخصية.

وتفاعلت نور مع متابعيها وردّت على بعض الأسئلة، وكشفت أن هوايتها التي تستمتع بها هي الرقص والدراسة وتعلم اللغات الجديدة، وكذلك تحب أفلام مارفيل ولعب ألعاب الفيديو والنوم كثيراً.

وحول إمكانية دخولها إلى عالم التمثيل، أوضحت نور أنها لم تخطط لهذا الأمر حالياً وفي حال قررت دخول التمثيل على خطى والدتها فانها ستحصل على الدورات لتكون مؤهلة للعمل بالمجال الفني ووجهت سؤالاُ إلى متابعيها إذا كانوا يريدون مشاهدتها وهي تمثل أم لا؟.

وكشفت نور انها تعمل حالياً على مشروعها الخاص لتصميم الأزياء ومن المقرر أن تطلق علامتها الخاصة قريباً، مؤكدة أن تصميم الأز ياء من أهم أنشطتها في الحياة حالياً.